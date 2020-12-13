За заслуги в области прав человека: Мария Колесникова удостоена немецкой премии

Марию Колесникову удостоили нескольких премий, связанных с признанием ее политической активности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что находящуюся в заключении Марию Колесникову удостоили немецкой премии в области прав человека, проинформировало БелаПАН.

Награду немецкого фонда Герхарта и Ренате Баум в области прав человека запланировали вручить 7 февраля 2021-го года в Штутгарте на специальном мероприятии музыкального фестиваля Eclat. Скорее всего, вместо Марии награду получит ее сестра, проживающая в Украине, Татьяна Хомич. Награда также предполагает получение денежной премии в размере 10 тысяч евро.

В официальном заявлении фонда сообщается, что музыкант Мария Колесникова оставила постоянную работу в Штутгарте, чтобы вместе с другими женщинами дать импульс преобразованиям в стране, «авторитарно управляемой Александром Лукашенко». Кроме того, оргкомитет премии выражает уважении перед мужеством и бескомпромиссностью Колесниковой.

- Как деятель искусства Мария всегда хотела достучаться до людей, что-то изменить. И она смогла за невероятно короткий период стать ведущей харизматичной фигурой в демократического движении Беларуси, - заметила Кристине Фишер, одна из организаторов фестиваля Eclat.

Напомним, 7 ноября Марию Колесникову, Светлану Тихановскую и Веронику Цепкало удостоили также премии имени Мартина Лютера «Бесстрашное слово». Награда, учреждена союзом 16 городов, в которых работал немецкий реформатор. Размер премии также составляет 10 тысяч евро. Официальная церемония вручение этой премии назначена на 24 апреля 2021-го года в городе Вормс.

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