Появился новый график РЖД на 2020-2021 годы и там есть белорусское направление

РЖД запланировала на 2021 год новые скоростные составы Москва - Минск: «Ласточек» запустят сразу же после возобновления международного сообщения. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что появилось новое расписание РЖД, которое начало действовать уже с 00.00 часов воскресенья, 13 декабря, проинформировало ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского перевозчика. В новом графике движения на 2020-2021 годы увеличено количество скорых и скоростных пассажирских поездов, более чем на 2% возросло количество пассажирских составов дальнего следования.

Введение нового расписания РЖД произошло по традиционному графику, и до пандемии оно ежегодно обновлялось каждое второе воскресенье декабря. И сейчас невзирая на сложную эпидобстановку, холдинг решил в новом графике сохранить регулярные маршруты, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение между российскими регионами.

А что с международным направлением?

РЖД запланировало пассажирские составы в 11 стран Азии и Европы, в том числе в Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай. А также составы прямого и транзитного сообщения по 15 международным маршрутам. Также в графике движения РЖД учтены 11 стран СНГ и Балтии, включая Беларусь, Украину, Молдову, Казахстан, Литву, Эстонию.

- Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ, - уточнили в пресс-службе перевозчика.

Однако уточняется, что несмотря на ограничение международного железнодорожного сообщения, РЖД проработали с Белорусской железной дорогой вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов. Для этого запланированы 5-вагонные составы «Ласточка» Москва - Минск. «Ласточек» запустят сразу же после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Беларусью.

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