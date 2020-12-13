Состоятся переговоры Светланы Тихановской с руководителями структур Евросоюза

Светлана Тихановская проведет с европейскими политиками. Фото: соцсети.

О том, что в середине декабря у Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты Беларуси, запланирован ряд деловых встреч и поездок, проинформировало БелаПАН со ссылкой на пресс-службу политика.

Так 13 и 14 декабря в расписании Тихановской значится двухдневный рабочий визит в Берлин. Затем состоится ее поездка в Брюссель, где она пробудет до 16 декабря. В бельгийской столице у Тихановской назначены встречи с руководителями структур Евросоюза.

В частности она будет общаться с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро, а кроме того, с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, зампредседателя Еврокомиссии Верой Йоуровой, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархеи, спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором.

Еще у Тихановской будут переговоры с членами Европарламента и политгруппами, где будет присутствовать и президент ЕП Давид Сассоли. Тихановская выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью.

В Брюсселе Тихановская примет участие и в других международных мероприятиях и на вручении премий.

- Главной целью визитов в Берлин и Брюссель является выполнение самой неотложной задачи по прекращению насилия и беззакония против граждан Беларуси. То есть выполнение первого шага к политическому диалогу, который должен привести к разрешению политического кризиса в республике и новым президентским выборам, - говорит пресс-служба оппозиции.

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