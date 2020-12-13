С 13 декабря поезда БелЖД ходят по новому графику. Что изменилось?

В БелЖД рассказали, как железная дорога будет работать пока сохраняется пандемия и в 2021 году. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Белорусская железная дорога ввела новый график движения поездов, проинформировала пресс-служба перевозчика на официальном сайте.

Новый график начал действовать с 00.00 часов воскресенья, 13 декабря, и сообщает о перевозках не только по стране, но в странах СНГ и Балтии.

По Беларуси: больше составов и новые маршруты

Так в БелЖД сообщают, что изучив динамику спроса на внутриреспубликанские перевозки было решено расширить маршрутную сеть составов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса. Появится новый бизнес-поезд Минск - Могилев. А также предусмотрено ежедневное курсирование до трех пар дизель-поездов.

Еще в новый график добавлен поезд бизнес-класса Минск - Пинск, который будет отправляться по пятницам и воскресеньям. Возрастет частотность ежедневных составов Минск - Витебск.

- По региональным направлениям сформировано ежесуточное курсирование до 632 поездов экономкласса. В часы пик сохраняется курсирование основных маршрутов и пересадочное сообщение по так называемым пассажирообразующим станциям, - уточнили в пресс-службе.

По зарубежью: пока приостановлено, но новые составы с РЖД, когда откроют границы

- С апреля 2020-го года международное пассажирское сообщение в связи с эпидобстановкой было полностью приостановлено. В графике движения учтены маршруты в другие страны, которые станут доступны, как только международные поездки возобновятся, - пояснили в БелЖД.

Так в графике на год предусматривается курсирование 53 пар пассажирских составов (30 из них - формирования БелЖД). Сохраняются основные маршруты: в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Минеральные Воды, Анапу, Архангельск, Вильнюс, Киев, Варшаву, Прагу, Одессу, Мурманск, Казань, Екатеринбурга и другие города.

В новом графике добавлены скоростные поезда Москва - Минск. В пресс-службе РЖД назвали эти пятивагонные составы «Ласточками» и сказали, когда они соединят две столицы.

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