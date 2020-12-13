Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 декабря 2020 года: преодолена отметка в 160 тысяч заразившихся, умерли еще 9 человек

Минздрав сообщил новые данные по заболеваемости коронавирусом в стране. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Пресс-служба Минздрава в воскресенье, 13 декабря, сообщила в своем телеграм-аккаунте обновленные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Так спустя сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 961 человека. Была преодолена еще одна психологическая отметка в более чем 160 тысяч заболевших «ковидом» в Беларуси (160,295 тысячи).

Однако число выздоровевших за сутки превысило число заболевших - еще 2 тысячи 542 пациента были выписаны домой.

- Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 138 тысяч 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.

В лабораториях продолжают активно тестировать на коронавирус: за сути выполнена почти 31 тысяча новых тестов, а за все время пандемии - 3 миллиона 609 тысяч с лишним.

К сожалению обновились данные и по смертности от «ковида». Скончались еще 9 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Как уточнили в Минздраве, за весь период распространения инфекции В Беларуси умерли 1 тысяча 263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

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