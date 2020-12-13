Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гололеда 13 декабря

Белорусские синоптики прогнозируют гололедицу, которая сохранится и в начале недели 14-20 декабря. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси на воскресенье, 13 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда, сообщили в Белгидромете.

Белорусские синоптики назвали особенно опасные часы в этот день, уточнив, что в период с 12.00 до 17.00 часов 13 декабря ожидается гололед в юго-восточной половине страны. Также сохранится гололедица и на дорогах страны.

В целом погода в воскресенье будет облачной, в некоторых районах пойдет мокрый снег и дождь, возможен слабый туман. Днем будет не теплее -1…+4 градусов. В отдельных регионах ожидается и сильный ветер, с порывами до 14 метров в секунду.

- Гололедица и холодная погода сохранятся и до конца воскресенья, а также на все сутки понедельника, 14 декабря, - спрогнозировали в Белгидромете.

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