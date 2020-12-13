В Гомельской области - 300 человек, в Витебской - 267: гололедные травмы за сутки по всей Беларуси

В Минздраве рассказали, сколько человек за сутки травмировались из-за гололеда. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пресс-служба Минздрава опубликовала информацию об обращениях в больницы и поликлиники с холодовыми и гололедными травмами за одни сутки с 12 на 13 декабря.

Рекордсменами в этом антирейтинге стали Гомельская и Витебская области. Так на Гомельщине за сутки за помощью к врачам обратились с гололедными травмами 300 человек. Большинство из них - 276 пациентов получили амбулаторную травму, но еще 24 были серьезно травмированы, им потребовалась госпитализация.

Почти столько же - 267 пострадали от холодной погоды в Витебском регионе. Большинству обратившихся за медпомощь помогли амбулаторно, но 18 человек пришлось госпитализировать. Из всех пострадавших только один пациент был с холодовой травмой, остальные неудачно упали на льду.

Меньше пострадавших на Могилевщине. В этой области к врачам из-за гололедных травм обратились 159 человек, из них 8 пострадали серьезно и были госпитализированы.

По количеству травм можно проследить кривую непогоды в Беларуси. В западных регионах не такой сильный гололед и травм на Брестчине и Гродненщине меньше.

Так в Брестской области в больницы с гололедными травмами обратились 80 человек, четверых пришлось положить в больницу. В соседнем, Гродненском регионе, схожие травмы у 20 человек, трое пострадали серьезно и были госпитализированы.

Минский регион в этом антирейтинге, как и географически, располагается где-то посередине. В области за сутки зарегистрировали 104 обращения с гололедными и холодовыми травмами. Примерно треть из них, 27 пациентов, пришлось госпитализировать. Ситуация в столице спокойней - 42 обращения к медикам, 9 госпитализаций. Из всего числа обращений только одно обморожение.

В Минздраве обратились к белорусам с просьбой быть осторожнее. И напомнили, что при гололедице самыми потенциально травмоопасными местами являются ступеньки подъездов, подземных переходов и метро; остановки общественного транспорта; горки, в том числе детские.

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