Минобразования о возможном совмещении ЦТ и школьных экзаменов: «Вопрос рассматривается тщательно, но определимся позже»

Как может измениться вступительная кампания в вузы уже через несколько лет, сейчас решают в Минобразования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал, что сейчас в Беларуси тщательным образом рассматриваются вопросы возможного совмещения школьных выпускных экзаменов с централизованным тестированием, звучит в ведомстве и идея изменить формат вступительных испытаний в вузы. Когда это может произойти?

Вопрос всесторонне рассматривают все.

Пресс-служба Минобразования сообщила, что последнее совещание на эту тему проходило 11 декабря в стенах Белорусского государственного педуниверситета имени М.Танка.

В дискуссии заседания, которое возглавлял министр Игорь Карпенко, участвовали также другие представители Минобразования и белорусские депутаты. Таким образом, в пресс-службе подчеркнули, что данный вопрос сейчас всесторонне рассматривают все заинтересованные стороны.

- Вопрос возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием рассматривается тщательно. Как это окончательно будет, мы определимся чуть позже, - заявил Карпенко и добавил, что общественное мнение по этой теме уже проанализировано.

Здесь же он добавил, что возможные изменения воспринимаются позитивно. Сейчас к дискуссии подключились депутаты, а еще запланировано провести заседание общественного консультативного совета по вопросам образования.

Окончательное решение примет президент?

- О результатах всех этих обсуждений будет доложено президенту. Скорее всего, именно на его уровне пройдет совещание, на котором и будет принято окончательное решение, - пояснил министр образования.

В продолжение Игорь Карпенко напомнил, что Александр Лукашенко еще поставил перед Министерством образования задачу пересмотреть формат проведения вступительной кампании в вузы страны. Экзамены и зачисление должны проходить таким образом, чтобы «видеть каждого абитуриента».

- Сейчас в министерстве рассматриваются варианты возможного совмещения традиционного ЦТ с элементом внутреннего экзамена либо внутреннего собеседования. Это достаточно обсуждаемая тема, - заметил министр.

Что изменится уже в 2021-ом году.

Касаемо сроков возможных нововведений Карпенко уточнил, что подготовка методической базы, программной документации займет не менее 2 лет.

Пока же, по словам министра, в 2021-ом году практически все останется без изменений. И до 1 апреля уже будут озвучены цифры приема в вузы Беларуси и контрольные цифры приема. Возможные изменения могут быть только в отношении целевого набора в университеты.

- Абитуриентам волноваться не стоит. Так как те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, никаким образом не повлияют в будущем году на вступительную кампанию, заверил министр образования.

Ранее «Комсомолка» высказывала предположения о том, сколько экзаменов надо будет сдавать выпускникам, как будут считать баллы на национальном экзамене и что станет со средним баллом аттестата. Почитать о том, как могут быть устроены в Беларуси выпускная и вступительная кампании через несколько лет в сентябре, можно в нашей прежней статье.

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