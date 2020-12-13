Экшен-ДТП в Могилеве: BMW упало с моста на рельсы, а водитель с пассажиром сбежали с места аварии

нетрезвая водитель не справилась с управлением и машина рухнула с моста. Фото: соцсети | ВКонтакте "Могилев Live".

Серьезная авария произошла в Могилеве ночью с субботы на воскресенье, подробности сообщила пресс-служба МВД в телеграме.

В ДТП легковой BMW-530 попал около 23.55 часов субботы, 12 декабря. Водитель, проезжая по проспекту Димитрова, не справилась с управлением, пробила ограждения путепровода и машина сорвалась с моста вниз на железнодорожные рельсы.

- К моменту прибытия правоохранителей и водитель авто, и ее 30-летняя пассажирка скрылись с места аварии. Но позже обе женщины обратились в больницу за медпомощью. Правда, сказали врачам, что травмы были получены в быту, - уточнили в пресс-службе.

Когда к месту аварии прибыли гаишники, водитель и пассажирка уже сбежали. Фото: МВД.

Однако ГАИ установлено, что могилевчанки были в машине в момент аварии, причем водитель была в нетрезвом состоянии. Медосвидетельствование показало в крови женщины-водителя 1,3 промилле алкоголя.

- В отношении могилевчанки составлено несколько административных протоколов, в том числе за «пьяное вождение». Ранее она уже неоднократно привлекалась к ответственности по линии ГАИ, - добавили в МВД.

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