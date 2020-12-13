По ОНТ рассказали, в чем подозревают директора детского хосписа в Гродно

Директор Гродненско детского хосписа Ольга Величко. Фото: соцсети

Госконтроль проводит проверку в гродненском детском хосписе, а в отношении директора учреждения Ольги Величко возбуждено уголовное дело за хищение со злоупотреблением служебными полномочиями. Такую информацию озвучили в сюжете телеканала ОНТ.

Поводом для разбирательства, как сказали в эфире, стали «неоднократные жалобы», в том числе и от юрлиц. Телеканал рассказал историю 5-летней Даши, которая должна была получить аппарат для ИВЛ, но не получила его.

– Деньги собирались хосписом в 2017—2018 годах в рамках благотворительной акции «Дыши дома» и перечислялись на специальный расчетный счет. По окончании акции в июне 2018 года директор Гродненского детского хосписа Величко сняла с данного расчетного счета (свыше 17 тысяч рублей) и конвертировала их в иностранную валюту. В тот же период времени Величко был составлен фиктивный акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым родителям нуждающегося ребенка якобы были переданы наличные деньги в указанной сумме для самостоятельного приобретения аппарата ИВЛ, - комментирует Александр Петрусенко, сотрудник Управления департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области. Он добавляет, что деньги или аппарат семья не получила.

Среди других претензий к директору хосписа - отсутствие инвентаризации, то есть имущество хосписа, как расценивает это Госконтроль, не подвергалось учету. В сюжете телеканала подчеркивается, что хоспис как благотворительная организация продолжит работу - вопросы со стороны закона есть только к директору.

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