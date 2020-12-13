Динара Алимбекова в гонке преследования Кубка мира взяла серебро

Динара Алимбекова взяла серебро в Кубке мира-2020. Фото: www.biathlonworld.com

В австрийском Хохфильцене лидер белорусской сборной Динара Алимбекова выиграла накануне спринт и ушла в гонке преследования первой, опережая норвежку Экхофф на 9 секунд.

Два первых огневых рубежа (лежа) Динара стреляла чисто и лидировала, опережая преследовательниц на несколько секунд. Соперницам лишь удавалось периодически выходить вперед на дистанции.

И две «стойки» Алимбекова прошла чисто, но главной соперницей была быстрая норвежка Ройселанд (стартовала четвертой). Они соперничали друг с другом до последнего. Несмотря на промах на последнем рубеже, Ройсланд ушла на финишный круг с преимуществом в 2,6 сек.

У норвежки осталось больше сил, чем у белоруски и она наращивала свое преимущество. Алимбекова отстояла второе место. Она уступила Ройселанд 13,9 сек., но опередила третьего призера - француженку Симон - на 4 сек.

Сравнительно с предыдущими гонками, Динара не попала в десятку по скорости. Сегодня она показала 38-й ход.

Это второй подиум Алимбековой подряд. В общем зачете Кубка мира Динара вторая.

Ирина Кривко финишировала 12-й, Анна Сола – 47-й, Елена Кручинкина – 53-й.