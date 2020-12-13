Жителя Пинска осудили за клевету - он обвинил милиционера в геноциде

Пинчанина судили за пост в телеграм-канале. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Пинске за клевету в адрес старшего оперуполномоченного Пинского РОВД осудили 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Согласно материалам дела, мужчина под псевдонимом в одном из телеграм-каналов разместил фотографию сотрудника милиции со своим комментарием. В нем содержалось обвинение милиционера в геноциде. Следствие расценило это как «заведомо ложные, порочащие сведения и измышления, в том числе соединенные с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, которые не соответствуют действительности, существенно умаляют честь и достоинство личности, дискредитируют потерпевшего в глазах общественности».

Прокурор в прениях предложил суду наказать мужчину 2 годами ограничения свободы. Суд обвинение поддержал, и в итоге по статье 188 УК (клевета) приговорил мужчину к 2 годам «химии».

Телефон, с которого мужчина сделал публикацию, конфисковали в доход государства.

Приговор в законную силу еще не вступил, обвиняемый может его обжаловать, а гособвинение - опротестовать.

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