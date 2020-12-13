В Лиде мужчину избили и оставили на проезжей части

В Лиде ночью мужчину убили по дороге домой. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Мужчину обнаружили на дороге ночью 12 декабря. Он был без признаков жизни с телесными повреждениями. Информацию в милицию о нем передали сотрудники скорой помощи.

Как предварительно установлено, 41-летний местный житель поздно вечером освободился из изолятора, где отбывал наказание за семейный скандал. До дома он не дошел - по дороге его встретили неизвестные, избили и скрылись.

По горячим следам удалось установить, что к нападению могли быть причастны 38-летний, 18-летний и 17-летний жители Лиды.

Следователи уже допросили подозреваемых, назначен ряд экспертиз, опрошены свидетели, уточняют в пресс-службе Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное группой лиц. С участием задержанных мужчин проводятся следственные действия.