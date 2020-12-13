Несмотря на коронавирус, в Беларусь привезут Вифлеемский огонь

Фото: catholic.by

В Беларусь накануне Рождества по традиции привезут Вифлеемский огонь. Его зажгут от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Затем пламя спецрейсом доставят в Вену. Оттуда рождественский огонь начнут распространять по странам Европы.

В Беларусь Вифлеемский огонь передадут 17 декабря. Польские скауты - представители союза польских харцеров (ZHP) доставят его в Гродно. Церемония пройдет в кафедральном костеле Святого Франциска Ксаверия.

Уже 18 декабря лампада с пламенем покоя прибудет в Минск. Огонь доставят в архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии.

Распространением вифлеемского огня по Беларуси до 20 декабря будут заниматься белорусские католические скауты. Маршрут появится позже.

На Рождество Христово, которое католики празднуют 25 декабря, верующие смогут принести Вифлеемский огонь из храма домой.