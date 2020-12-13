Пограничники предупреждают о проблемах в одном из пунктах пропуска на границе с Литвой

Фото: ГПК

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о сбое в международном пункте пропуска Шальчининкай на границе с Литвой (Бенякони - с белорусской стороны). У литовцев около 14:30 произошел сбой систем оформления, поэтому таможня и пограничники временно не могут обеспечить стабильный пропуск граждан и автомобилей через границу. Из-за сбоя фиксируются проблемы с пересечением границы.

Госпогранкомитет рекомендует выбирать альтернативные маршруты при планировании поездки.

По данным ГПК об очередях на границе, в пункте пропуска Бенякони на выезд из Беларуси стоит более 230 грузовых автомобилей.

Около 16:30 появилась информация, что оформление в Шальчининкай возобновлено.