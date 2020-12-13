Умер «голос Кремля» и ученик Левитана диктор Евгений Хорошевцев

Евгений Хорошевцев скончался на 77-м году жизни. Фото: Андрей Епихин / ТАСС

В России 13 декабря умер актер, ученик Левитана, диктор протокольных мероприятий президента РФ, в том числе парада на Красной площади Евгений Хорошевцев. Ему было 76 лет.

У диктора был диагностирован коронавирус. Эту информацию агентству ТАСС подтвердила вдова актера.

Соболезнования в связи со смертью известного диктора выразил президент России Владимир Путин.

– Евгений Александрович был народным артистом РФ, «голосом Кремля», именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства, - отмечает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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