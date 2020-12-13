В Варшаве прошел антиправительственный протест: полиция угрожала применить спецсредства

Протесты в Варшаве 13 декабря. Фото: Ogólnopolski Strajk Kobiet

В годовщину введения военного положения в Польше во времена «Солидарности» в Варшаве прошла массовая антиправительственная акция. Жители Польши вышли на улицы с протестом против политики партии «Право и справедливость», которая имеет большинство в польском парламенте.

Организатором акции стало движение за права женщин, которое активизировалось, когда в стране вновь поднялся вопрос о конституционном запрете на аборты. К женщинам присоединились все недовольные политикой властей.

В их числе - Союз предпринимателей Польши. Они протестуют против мер, которые власти приняли для противодействия распространению коронавируса. Они считают, что антиковидные меры нанесли удар экономике.

Полиция в Варшаве, где проходит самая массовая акция и где протестующие перекрыли центральные улицы города, выставила кордоны и перешла на усиление. Митингующих предупреждали о применении спецсредств. В соцсетях пишут о применении слезоточивого газа и о задержаниях.