Очевидцы рассказали, как в Минске силовики завели Макса Коржа в бус

Макс Корж во время съемок клипа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Известного артиста заметили в Грушевском сквере. Люди, среди которых находился Макс Корж, были без флагов, просто общались. Но к нему подошли сотрудники милиции, которые выбежали из микроавтобуса, припаркованного возле дома рядом со сквером.

– Они подлетели к Максу и его другу, сказали: «Пройдемте с нами для проверки. Если все будет хорошо, отпустим» и провели их в бус, - рассказывает TUT.BY очевидица событий.

Девушке показалось, что милиция не узнала Макса Коржа. Она даже пошутила: «Что вы так звезду хватаете? Селфи хотя бы сделайте» - в ответ на это сотрудники посмеялись.

В бусе Макс Корж провел недолго. Как он потом рассказал, его попросили показать телефон - проверили, на какие телеграм-каналы он подписан. И отпустили.

Сам Макс Корж подтвердил, что именно так все и было.

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