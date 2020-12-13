В Смолевичах в милицию увезли одиннадцатый класс: подростки ходили на репетицию выпускного вальса

Школьников в Смолевичах отвезли в милицию. По версии МВД, они провели несколько минут около райотдела. По версии педагога и родителей школьников, детей завели внутрь и провели с ними беседы в отсутствии их законных представителей. Фото: кадр из видео МВД.

13 декабря в Смолевичах в милицию увезли одиннадцатиклассников, которые возвращались с репетиции. Гимназисты репетировали выпускной вальс. Вот что рассказала на своей странице в Фейсбуке педагог Анна Северинец, которая раньше преподавала в этой гимназии:

«Сегодня в Смолевичах сотрудниками милиции был задержан весь одиннадцатый класс нашей гимназии, который группой возвращался по центральной улице с репетиции выпускного вальса. Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали стать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД очень удивилась и спросила: «Зачем вы сюда детей привезли?». И их выпустили».

Как рассказала Анна Северинец, один из мальчиков узнал автобус, в котором подростков везли в милицию – это был тот самый автобус, на котором школьник два раза ездил на выступления в составе детского оркестра. Смолевичский детский оркестр не раз становился лауреатом республиканских и международных конкурсов.

Отец одного из задержанных подростков рассказал, что, когда он вместе с женой подошел к РОВД, чтобы увидеть сына, их не пустили внутрь, хотя подтвердили, что юноша находится внутри. Сотрудник милиции сказал, что с подростком беседуют, но не разрешил родителям присутствовать при этой беседе.

По словам Анны Северинец, когда родители смолевичских гимназистов пришли в РОВД, чтобы выяснить, за что задержали детей, им «сказали, что дети будто бы ругались матом на милиционеров».

-Хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились «классом года» гимназии, у них пять человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, здесь учатся неоднократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы «Что? Где? Когда?», победители музыкальных и спортивных соревнований. Это нужно было еще постараться нарваться именно на этот класс, - утверждает Анна Северинец.

В МВД подтвердили, что школьников в этот день доставили в РОВД, но опровергают информацию о том, что дети находились в райотделе без своих законных представителей. По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, подростки несколько минут провели около РОВД.

«Туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке "смирно", - написала Ольга Чемоданова в официальном Телеграм-канале МВД. - А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси».