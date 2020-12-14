Видеофакт. Под Молодечно пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста, бросил машину в поле, а сам скрылся на такси

Под колесами легковушки погиб 47-летний сельчанин. Фото: ГУГАИ МВД.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Минск - Молодечно - Нарочь около 18.00 часов в субботу, 12 декабря. Очевидцы обнаружили на 32 километре трассы Р28 на дороге разбитый велосипед и труп мужчины и позвонили в милицию. Авто, совершившее ДТП, на месте не было - водитель скрылся, для его розыска в районе объявили план «Перехват». Подробности сообщила пресс-служба МВД.

В тот же вечер в нескольких километров от места наезда на велосипедиста недалеко от МКАД-2 в поле была найдена машина Renault Laguna. Легковушка была сильно повреждена, и правоохранители предположили, что именно на ней была совершена авария. Начались поиски водителя.

Вскоре задержали и подозреваемого, 32-летний молодечненец ехал в машине такси. Правоохранителям он рассказал, что едет на такси из Минска, а вот таксист признался, что подобрал пассажира в районе «Линии Сталина», места, где как раз и произошел смертельный наезд. Подозреваемый в совершении ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, экспертиза показала более 2,3 промилле. Мужчину задержали и доставили в ИВС.

Водитель сбил велосипедиста и попытался замести следы своего преступления. Фото: ГУГАИ МВД.

Известно, что нарушитель оказался бесправником. Водительское удостоверение он никогда не получал, однако неоднакратно привлекался к уголовной ответственности за «пьяную езду» и за имущественные преступления.

Также удалось установить личность погибшего велосипедиста. Им оказался 47-летний сельчанин, проживавший в деревне Щербины Минского района.

Идет следствие.

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