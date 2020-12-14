В 2021-м от коронавируса привьют два миллиона белорусов: сколько денег на это запланировали в бюджете?

В Беларуси в 2021 вакцинируют два миллиона человек. Фото:Валерий ЗВОНАРЕВ.

Вакцинировать от COVID-19 два миллиона человек предполагается в Беларуси в 2021 году. На это в бюджете планируется порядка 50 миллионов рублей, сообщает Interfax.by со ссылкой на заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.

Как сообщил Петришенко, белорусские специалисты активно работают над тем, чтобы начать производство вакцины от ковида у себя, в этом им помогают российские коллеги. Два миллиона вакцинированных в будущем году - это предварительные планы. «Дальше мы будем шире смотреть на этот аспект», - сказал Игорь Петришенко.

Сейчас Беларусь работает и по закупке вакцины, и по организации ее производства, уточнил вице-премьер.

Напомним, испытания российской вакцины от ковида начались в Беларуси в сентябре. Часть добровольцев получили вакцину, часть - плацебо.

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