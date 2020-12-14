Советник Тихановской рассказал, кто оплачивает ее расходы, и назвал зарплату, которую она получает в Литве

Стала известна зарплата Тихановской, которую она получает в Литве. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В большом интервью KYKY советник Светланы Тихановской по международной политике Франак Вячорка рассказал о том, кто обеспечивает финансово экс-кандидата на пост президента Беларуси, которая последние месяцы находится в Литве.

Согласно этим данным, проживание белорусского политика в Прибалтике оплачивается за счет различных местных структур. Квартиру и охрану Тихановской также предоставила литовская сторона.

А вот расходы дипломатических поездок в другие страны Евросоюза чаще всего берет на себя принимающая сторона

- Например, визит в Данию оплатил журнал Politiken, который вручал Светлане Премию Свободы. Визит в Польшу - один из университетов, где Тихановская произносила речь. В Вене все расходы покрыли организаторы конференции по повестке Восточной Европы, - перечислил Вячорка.

Также он подчеркнул, что Тихановская не получает никаких денег от правительств других государств. Но есть и меценаты, в том числе и среди белорусских бизнесменов, которые поддерживают работу белорусского офиса политика в Литве.

- Только недавно появилась возможность выплачивать какую-то зарплату сотрудникам. Раньше все работали бесплатно, - заявил советник Тихановской.

Также он уточнил, что и сама Светлана Тихановская стала недавно получать свою зарплату.

- Но это небольшие деньги - средняя вильнюсская зарплата, которая составляет примерно 1200 евро в месяц, - уточнил он.

По актуальному курсу 1200 евро составляют около 3690 белорусских рублей. По данным Белстата, средняя зарплата Беларуси на 30 ноября 2020 года составила 1285 белрублей. Получается, что зарплата Тихановской в Вильнюсе составляет примерно 3 средние белорусские зарплаты.

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