В Бресте замечены снеговики с бчб-символикой, их сразу уничтожили

В Бресте замечены снеговики с бчб-символикой. Фото: Слухи Бреста.

В Бресте уничтожили четырех снеговиков с бчб-символикой, сообщает "Виртуальный Брест". Композиция из четырех снежных фигур, держащих в руках бчб-флажки и подпоясанных белыми и красными лентами, появилась, предположительно, в районе улицы Гоголя. Через некоторое время после того, как фото снеговиков появилось в социальных сетях, их уничтожили. Кто это сделал, не сообщается. Снеговиков сровняли с землей, на месте, где они были, остались лежать только ленточки.

Ранее мы рассказывали, как сотрудник коммунальных служб подверг себя опасности, выйдя на лед без страховки - ему было поручено извлечь вмерзший в лед на одном из минских водоемов бчб-флаг.

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