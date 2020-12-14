МВД о задержаниях на протестах 13 декабря: В Минске участвовали 800 человек, задержаны - 300

В Беларуси продолжаются протесты и продолжаются задержания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в воскресенье, 13 декабря, в Минске вновь прошли протестные акции, связанные с поствыборными событиями, проинформировала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснили в МВД, акции проходили с 12.00 в различных районах Минска.

- Группы граждан собирались в микрорайонах столицы. Их общее число не превысило 800 человек. Протестующие обозначили себя незарегистрированной символикой, - прокомментировали в пресс-службе.

Поясняется, что правоохранители предупреждали о недопустимости противоправных действий, а затем задерживали «тех, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активных». Всего в Минске в этот день по статьям 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение сотруднику и несанкционированные мероприятия) было задержано более 300 человек.

- Некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Также отдельные граждане оказывали активное неповиновение правоохранителям, - подчеркнули в пресс-службе.

В МВД напомнили, что по санкциям вышеназванных статей КоАП задержанным грозит штраф или до 15 суток административного ареста (в совокупности до 30 суток ареста).

- Также сотрудники ОВД продолжают устанавливать граждан, которые ранее принимали участие, но не были задержаны в момент протестных акций. Ведется работа по привлечению водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы. Только за последнюю неделю было привлечено к установленной ответственности более 70 таких водителей, - заявили в ведомстве.

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