«Можно вышить бисером и украсить стразами». На бал-маскарад минские старшеклассники придут в защитных масках

Вместо маскарадных масок на балу предлагают использовать защитные. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Новогодний бал-маскарад для старшеклассников в белорусской столице будет необычным. Об изюминке рассказывает агентство "Минск-Новости". Маски, в которых должны быть и дамы и кавалеры, будут прикрывать не верхнюю, как обычно, а нижнюю часть лица. В остальном бал будет традиционным - кавалеры в темных строгих костюмах и галстуках-бабочках, дамы - в бальных платьях в пол. Танцевать будут вальс, полонез, падеграс, кадриль, польку и другие классические танцы.

Защитную маску подросткам предложили сделать и украсить самостоятельно. Во время одной из репетиций им даже дали мастер-класс по изготовлению масок. «Можно вышить бисером или украсить стразами», - объяснили организаторы.

А в это время «Медицинский вестник» проводит конкурс на самую креативную защитную маску. На конкурс «COVID, маска… Новый год!» можно прислать маску, декорированную в любой технике - роспись, аппликация, вышивка, декорирование бусинами и другими мелкими деталями. Можно использовать уже готовую медицинскую маску или сшить ее самостоятельно. Главное условие, чтобы расписная маска сохраняла свою функциональность.

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