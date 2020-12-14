Светлана Алексиевич сказала, что напишет новую книгу. Догадаетесь, о чем она будет?

Тихановская и Алексиевич встретились в Берлине. Фото: телеграм-канал "Светлана Тихановская".

Светлана Тихановская приехала в Берлин с рабочим визитом, 13 декабря сообщила в телеграм-канале пресс-служба политика. В столице Германии экс-кандидат в президенты встретилась со Светланой Алексиевич, нобелевским лауреатом и членом президиума Координационного совета.

Тихановская и Алексиевич говорили о том, как можно помочь живущим в Беларуси людям. А еще Алексиевич поделилась своими творческими планами. Сказала, что собирает материалы для возможной книги - истории героев этой «белорусской революции».

- В разговоре со Светланой Алексиевич Тихановская рассказала, что на каждой встрече с иностранными политиками она рассказывает истории белорусов, которые пострадали в поствыборный период, - пояснили в пресс-службе.

На это ее заявление писательница не стала скрывать, что и сама под впечатлением от того, как послы различных государств поддерживали ее в Минске, проявив солидарность. Но еще призналась, что, когда была опасность ее задержания, не смогла оставаться в Беларуси, и сейчас чувствует вину за это.

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Советник Тихановской рассказал, кто оплачивает ее расходы, и назвал зарплату, которую она получает в Литве.

Сумма - средняя зарплата по меркам Вильнюса, но 3 средние зарплаты в Беларуси (подробности).

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. С чем это связано?

Нобелевская лауреат, со слов помощницы, поехала по личным делам, и к уголовному делу в отношении Координационного совета это не имеет отношения (подробности).

«Это глупость». Светлана Алексиевич говорит, что Координационный совет прежний. Просто много новых людей.

Слова нобелевской лауреатки неправильно интерпретировали, либо она сама не очень точно сформулировала мысль (подробности).