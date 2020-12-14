В правительстве Беларуси рассказали, сколько хотят потратить на социальную сферу в 2021 году

Повышение зарплат бюджетникам и помощь многодетным - резерв бюджета Беларуси на "социалку" в 2021 году. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Детально о запланированных белорусским правительством расходах на социальную сферу в 2021-ом году рассказал в эфире ОНТ Игорь Петришенко, зам премьер-министра Беларуси.

Так только на зарплаты бюджетникам запланировано потратить в новом году 16,5 миллиарда рублей. При этом часть суммы – около 50 миллионов рублей уйдет на повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям - нянечкам, дворникам и другим работникам.

- На 2021-ый год также мы предусмотрели доплаты медработникам, связанные с борьбой с коронавирусом. На эти в бюджете выделен резерв в 118 миллионов рублей, - уточнил Петришенко.

Другие расходы бюджета на год: увеличение трат на нужды здравоохранения (запланировано больше на 6,8%), образования (на 8,2%), культуры, спорта и СМИ (на 7,1%).

Не забыли в правительстве о поддержке многодетных семей. Для их поддержки при строительстве жилья зарезервирован еще миллиард рублей из бюджета.

- В 2020-ом году собственные квартиры получили 8 тысяч многодетных семей. Еще около 14 тысяч семей включили в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий. Александром Лукашенко поставлена задача в течение 1-2 лет обеспечить многодетные семьи собственным жильем. Над решением этой задачи правительство ведет активную работу, - подчеркнул Петришенко.

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