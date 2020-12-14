Солнечное затмение с короной: белорусам опять не покажут! Что делать?

В Беларуси солнечное затмение с короной увидеть невозможно, придется искать онлайн-трансляции. Фото: Takeshi Kuboki.

14 декабря произойдет единственное в этом году полное солнечное затмение, во время которого будет видна корона – так называют огненное кольцо, возникающее, когда тень Луны закрывает солнечный диск. Затмение начнется в 13.33, завершится в 18.53. Собственно корону вокруг черного диска можно будет наблюдать в течение двух минут и 10 секунд, пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на NASA.

Белорусам опять не повезло – затмение они увидеть не смогут. Воочию наблюдать уникальное астрономическое явление смогут жители стран Южной Америки. Так что желающие полюбоваться на солнечную корону смогут это сделать только онлайн – трансляцию организует NASA и некоторые обсерватории.

Следующее полное солнечное затмение будет через год, в декабре 2021, но видно его будет еще меньшему количеству жителей Земли – «покажут» затмение только в Антарктиде.

До конца года, кроме затмения, ожидаются еще два интересных небесных шоу – метеорные потоки Герминиды и Урсиды. Пик активности Герминид 15 декабря, а смотреть на падающие звезды потока Урсид можно в ночь на 23.

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