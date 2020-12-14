«В больницах нет воды!»: В ООН рассказали, что из-за отсутствия водоснабжения COVID-19 угрожает 1,8 млрд людей

В ВОЗ говорят, что в 47 наименее развитых странах острые проблемы с водоснабжением в медучреждениях. Фото: pixabay.com.

В понедельник, 14 декабря, в Женеве был опубликован доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), информирует ТАСС. Так в ООН заявили об угрозе инфекций для 1,8 миллиарда человек из-за отсутствия воды в медицинских учреждениях.

По заявлению международной организации, в каждом четвертом медучреждении нет службы водоснабжения, а в каждом третьем даже нет доступа к гигиене рук, не везде есть питьевая вода, а в трех из пяти больниц нет базовой санитарной службы.

- Как следствие около 1,8 миллиарда человек по всему миру подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом и другими опасными инфекциями, - делается вывод в публикации.

В ООН напомнили, что вода, гигиена и санитария жизненно важны для безопасности и медработников, и пациентов, но именно этим служба не всегда отдается приоритет.

- Работа врачей и медсестер при отсутствии в лечебных учреждениях должной гигиены равносильны работе без защитных средств, - подчеркнул Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ.

Патовая ситуация в этом вопросе, по словам Гебрейесуса, наблюдается в 47 наименее развитых странах мира. Но и в других государствах также «существуют пробелы».

Подводя итог, ВОЗ и ЮНИСЕФ выступили за увеличение инвестиций в сферу водоснабжения, санитарии и гигиены по всему миру, напомнив, что эти службы особенно важны для уязвимых категорий населения, а особенно беременных и детей. Оценивая сумму необходимых инвестиций, авторы доклада предположили что, чтобы решить эту проблему в наименее развитых государствах будет достаточно вложений всего в $1 на каждого жителя этих стран.

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