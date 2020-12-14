«Купить товаров и услуг белорус в октябре мог меньше, чем 10 лет назад». Все больше белорусов имеют падающую зарплату

Покупательская способность белорусских зарплат падает. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Беларуси идет торможение роста реальных доходов населения, в некоторых регионах зарплата падает уже 18 месяцев подряд, подсчитал сайт banki24.by. По данным издания, в октябре средняя начисленная зарплата по покупательной способности доллара откатилась за 2010 год. То есть на одинаковый долларовый эквивалент зарплаты белорус в октябре 2020-го мог купить меньше товаров и услуг, чем 10 лет назад.

Только в семи регионах из 128 (118 районов и 10 городов областного подчинения) средняя зарплата была не ниже средней по стране (1285 рублей). Это Солигорский, Минский, Островецкий, Дзержинский, Речицкий и Светлогорский районы и город Новополоцк.

В то же время во всех областных центрах средние зарплаты ниже верхней по стране, а в трех регионах - Славгородском, Мстиславском и Шарковщинском - средние зарплаты опустились ниже 800 рублей. Меньше всего зарабатывают в Шарковщинском - 767 рублей. Это самый бедный регион страны.

«В Беларуси увеличивается количество регионов с падающей реальной зарплатой. Реальная зарплата - это зарплата с поправкой на рост потребительских цен. Если по итогам июня таких регионов насчитывалось 3, то по итогам октября - уже 6», - сообщает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сколько правительство Беларуси собирается потратить на социальную сферу в наступающем году? Узнайте ЗДЕСЬ.