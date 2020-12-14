«2 года декрета для всех, 3 - для многодетных»: Глава Минтруда рассказала, как может измениться декретный отпуск в Беларуси

Долгий 3-летний декретный отпуск может остаться только у многодетных матерей, если так решат в белорусском парламенте. Фото: pixabay.com.

О возможных изменениях в законе о декретном отпуске в эфире «Беларусь» рассказала Ирина Костевич, глава Минтруда и соцзащиты.

Напомним, тема сокращения декретного отпуска в Беларуси в последнее время звучит довольно часто. В белорусском правительстве аргументируют: белорусский декретный длиной в 3 года - один из самых продолжительных в мире, поэтому его необходимо сокращать. И в Минтруда даже называли условия для этого.

И вот раскрыты еще некоторые подробности размышлений по сокращению «декрета». Так Костевич заметила, что говоря о декретном отпуске с точки зрения планов на будущее, необходимо в первую очередь развивать услуги по уходу за детьми раннего ясельного возраста.

- Когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера, - заявила министр.

Что же касается модели, по которой произойдет сокращение декретного отпуска в Беларуси, то здесь глава Минтруда сказал, что вариантов как минимум несколько.

- Может остаться и 3 года (декретного отпуска - Ред.), при этом только два из них будут оплачиваемыми. Либо будут 2 года для всех, а 3 только для многодетных матерей, - предположила Костевич.

В любом случае, в Минтруда пообещали, что в разговоре с матерями и депутатским корпусам будет найдена «идеальная модель» декретного отпуска. Которая будет решать задачи бюджета и страны с одной стороны, но и общества и отдельного человека - с другой.

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