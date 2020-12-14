Под Слонимом полная машина пьяных на кольце взлетела и приземлилась на крышу, никто не пострадал

Автомобиль взлетел и приземлился на крышу. Все в нем были нетрезвые, никто не пострадал. Фото: ГАИ.

Два ДТП с нетрезвыми водителями-бесправниками произошли за выходные, сообщает ГАИ.

12 декабря 19-летний парень за рулем «Опеля» около семи часов утра на кольцевой развязке на пересечении дорог Слоним-Высокое и Тюхиничи-Высокое на кольцевой развязке поехал прямо. На холме автомобиль «взлетел» и приземлился на крышу через несколько метров. В салоне были пассажиры. И водитель, и пассажиры были пьяны, у водителя не было прав. Никто не пострадал.

13 декабря вечером в Светлогорске пьяный бесправник ехал на «Рено» и врезался в припаркованный у края проезжей части «Форд Транзит». Пострадал пассажир «Рено».

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