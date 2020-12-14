Лукашенко снова в больнице - 14 декабря он инспектируют «красную зону» 4 ГКБ Минска

Лукашенко 14 декабря находится в 4 клинической больнице Минска. Фото: телеграм "Пул Первого".

Александр Лукашенко продолжает серию рабочих поездок в медучреждения Беларуси. В больницах и роддомах он знакомиться со здравоохранением в целом, но и с лечением «ковидных» пациентов в частности.

Раньше «Комсомолка» рассказывала о том, как Лукашенко ездил в 6 городскую клиническую больницу Минска, потом полетел в областной роддом в Витебск, и также на вертолете полетел с инспекцией в Столбцовскую райбольницу.

В понедельник, 14 декабря, в регионы Лукашенко отправляться не стал, он решил проинспектировать «красную зону» 4-ой городской клинической больницы (ГКБ) Минска. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава в телеграм-аккаунте.

- В первую волну пандемии коронавируса 4-я больница была перепрофилированы под инфекционный госпиталь. В октябре 2020-го года больница снова вступила в борьбу с «ковидом». На данный момент под «ковидных» пациентов перепрофилированы несколько корпусов: терапевтический, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение, - прокомментировали в Минздраве.

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