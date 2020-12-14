«Успокоил только водитель». В Малорите мужчина на самоизоляции угрожал пистолетом врачам

в Малорите медики пришли к мужчине,который бал на самоизоляции, а тот направил на них пистолет. Фото: Следственный комитет.

Инцидент произошел утром 4 декабря. 53-летний мужчина из Малориты находился на самоизоляции в связи с ковидом. Когда к нему пришли с проверкой медики, он направил в сторону врача и медсестры пистолет и угрожал, что будет стрелять.

-Одна из женщин позвала на помощь водителя учреждения здравоохранения, который успокоил подозреваемого, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Беларуси.

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