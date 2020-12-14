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С 2010 года в Беларуси стало в два раза больше многодетных семей: в Минтруда рассказали, как им будут помогать дальше

Ирина Костевич рассказала о планах правительства расширить программу "Семейного капитала"
Надежда БУТОВИЧ
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Для многодетных семей подготовят документ по расширению возможностей применения "семейного капитала".

Для многодетных семей подготовят документ по расширению возможностей применения "семейного капитала".

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси готовятся изменить декретный отпуск и что его могут оставить 3-летним для многодетных матерей, но сократить для всех остальных.

В эфире «Беларусь» глава Минтруда и соцзащиты Ирина Костевич также сообщила о планируемых изменениях в семейном капитале.

Так, министр сообщила, что за последние 10 лет в Беларуси в два раза увеличилось количество многодетных семей.

- Это связано с мерами государственной поддержки, в том числе программой «Семейного капитала», - пояснила Костевич.

Уточняя, министр сообщила, что за то время, пока в Беларуси действует данная программа, было открыто свыше 92 тысяч депозитных счетов на сумму более 2,3 миллиарда рублей. При этом уже 26 тысяч многодетных семей израсходовали свой капитал досрочно: 90 процентов из них решили жилищный вопрос, 6 процентов потратили деньги на образование, а 4 процентам понадобились платные медуслуги.

Однако возможности пользования «семейным капиталом» в Беларуси уже планируют расширять.

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- Это будет больше возможностей для жилищного строительства: покупка частных домов, ремонт и отделка квартир. Скорее всего, какой-то проект документа появится уже в I - II квартале 2021 года, - заметила министр труда и соцзащиты.

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