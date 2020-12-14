Появились данные по расходам на еду жителей европейских стран: белорусы оказались среди лидеров

Беларусь оказалась в списке европейских стран, жители которой больше всех тратят денег на еду. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

РИА "Новости" опубликовал рейтинг европейских стран по расходам их жителей на продукты питания. Беларусь оказалась среди лидеров. На продукты приходится 35,8% расходов современного белоруса. Больше тратят на еду только жители Болгарии, Северной Македонии, Молдовы, Украины и Казахстана. Так, в Казахстане на продукты питания у людей приходится почти половина расходов - 49,4%.

Всего в рейтинге данные по 40 странам. Меньше всего на продукты тратят жители Люксембурга (8,4%), Нидерландов и Великобритании (по 10,6%). У россиян на еду приходится 29,7% расходов.

В то же время белорусы совсем немного тратят на кафе, рестораны и отели - это занимает всего 2,9% в их ежемесячных тратах, а алкоголь и табак - 2,8.

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