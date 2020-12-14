«Целился в руку - так научили на YouTube-каналах». В Минске будут судить мужчину, который напал с ножом на незнакомого пенсионера

В Минске мужчину будут судить - он ударил ножом прохожего. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Минске будут судить 51-летнего мужчину, который напал с ножом на незнакомого прохожего. Как сообщает belta.by со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска, мужчина обвиняется в злостном хулигантсве.

Инцидент произошл днем 26 октября. Мужчина гулял с ножом в руке неподалеку от торгового центра. Прогуливаясь, он тренировал приемы по перехвату ножа рукой. В какой-то момент он обратился к прохожему с вопросом «Который час?». Мужчине показалось, что прохожий выразил ему неодобрение. Тогда он ударил незнакомца ножом в руку, повредил его одежду и убежал.

Пострадавшему 79 лет. Ему понадобилась помощь медиков. Хулигана задержали сотрудники милиции через несколько минут. Он был трезв. Тем не менее эксперты вынесли заключение о необходимости принудительного лечения - мужчина состоит на учете у нарколога, и лечиться ему нужно от наркомании.

«Обвиняемый признал вину. Он пояснил, что целился в руку потерпевшего, так как ранее в передачах, которые он смотрел на YouTube-каналах, советовали блокировать опасность и бить ножом именно в область рук», - рассказали агентству в прокуратуре.

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