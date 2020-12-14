Лукашенко о больных с коронавирусом: Не передерживать в больницах - человек дома быстрее выздоравливает

Фото: архив БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 14 декабря, Александр Лукашенко в Минске находится в 4-й ГКБ, а также намерен посетить «красную зону».

Интересуясь лечением ковидных пациентов, Лукашенко со слов главврача больницы Вацлава Янушко узнал, что коечный фонд больницы составляет 888 койко-мест, а сейчас 70 процентов из них отданы под больных с COVID-19. При этом, хоть и сократив объемы, больница продолжила оказание медуслуг по своему профилю, сообщила БелТА.

Эта информация понравилась Лукашенко, он посчитал это правильным решением:

- Необходимо понимать, что кроме ковид-больных хватает и других: и сердечно-сосудистые, и диабетики, и онкология. Вы правильно делаете, что оказываете помощь людям и по другим болезням, - заявил он.

А далее, развивая тему по заболеваемости коронавирусом в Беларуси во время второй волны, Александр Лукашенко подчеркнул, что важно больнице «удержаться на этих койках», то есть сохранить такой уровень заболеваемости, при котором бы не пришлось расширять коечный фонд под коронавирусных пациентов.

Кроме того, Лукашенко заметил, что относительно лечения пациентов с коронавирусом не следует и «передерживать» их в медучреждениях, когда они уже пошли на поправку.

- Если человек дома долечивается, он себя комфортнее чувствует и быстрее выздоравливает, - уверенно сказал он, но тут же добавил: - Мы не должны выпихивать людей. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать.

В поддержку таких аргументов Александр Лукашенко привел статистику, по которой 0,31 процента (менее одного процента) больных с коронавирусом приходится возвращать после выписки.

- Это хороший показатель. То есть выработана хорошая система и желательно ее удержать, чтобы онкологические койки не перепрофилировать под ковид, - заключил Лукашенко.

Резюмируя, он попросил медиков внимательно отследить заболеваемость онкологией в Беларуси, проводить профилактические мероприятия и обследования. Так как в России уже прогнозируется медиками всплеск онкологии в ближайшие годы из-за того, что на фоне пандемии стало меньше проводиться профилактических мероприятий.

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