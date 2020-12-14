Житель Солигорска убил свою мать и пытался запутать милицию

В Солигорске расследуют смерть местной жительницы. Фото: УВД МИноблисполкома

Следователи в Солигорске возбудили уголовное дело по факту смерти 60-летней местной жительницы. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сообщение милиция получила в 7.30 утра от бригады скорой помощи, которую вызвал 37-летний сын погибшей. Мужчина попросил прохожих на улице вызвать врачей.

Приехавшей по вызову бригаде, а также позже и следователям он рассказал, что нашел свою мать утром, когда проснулся. То, что он может быть причастен к ее смерти, мужчина отрицал.

- Оперативниками уголовного розыска Солигорского РОВД было отработаны несколько версий произошедшего. Первоначальные показания сына не нашли подтверждения. Также установлена причастность 33-летней сожительницы подозреваемого, - рассказали в УВД.

Ее в доме не было, когда туда приехали медики и оперативники. Однако у сотрудников милиции есть основания полагать, что она может быть причастна к смерти пенсионерки.

В УВД добавили, что фигуранты дела ранее уже несколько раз привлекались к уголовной ответственности. Их действиям дадут правовую оценку. Идет расследование. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 147 УК («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения») Республики Беларусь.

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