Тихановская: Лидеры ЕС оглядываются на Россию и осторожничают

Тихановская рассказала о том, что думает о лидерах ЕС Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская дала интервью популярному американскому ежеденельнику The New Yorker и призналась, что разочаровалась в европейских политиках. Если раньше ей казалось, что Евросоюз придет на помощь и действенно поддержит белорусский народ в его стремлении к демократии, то сейчас ее мнение изменилось.

По словам Тихановской, лидеры ЕС оглядываются на Россию, слишком осторожничают и не могут сделать почти ничего, кроме выражения солидарности и обеспокоенности. В частности, Тихановская имеет в виду санкции:

- Много месяцев мы работаем над экономическими санкциями, и это очень медленный и сложный процесс. Европейские лидеры осторожничают. Для нас это очень болезненно, - заявила Светлана.

Она уверена, что ЕС должен не только расширить персональные санкции в отношении конкретных белорусских чиновников, но и ввести санкции против главных предприятий страны: это НПЗ «Нафтан», «ГродноАзот» и «Беларуськалий». В этом случае «режим Лукашенко продержался бы не больше нескольких месяцев», полагает Тихановская.

Также она отметила, что на встречах с еврочиновниками рассказывает о насилии в Беларуси, показывает фото избитых протестующих, пытается доказать, что ситуация в Беларуси очень серьезная. При этом Тихановская видит на лицах политиков ЕС «внешнее спокойствие», но надеется, что эти истории их трогают и способствуют к участию в разрешении белорусского кризиса.

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