Не дошел до берега несколько метров: подросток погиб, провалившись под лед в Чериковском районе

Двое парней в Чериковском районе решили перейти по льду озеро, одни из них погиб. Фото: Следственный комитет

Двое парней в Чериковском районе решили перейти по льду озеро, один из них погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 11 декабря.

- Двое 15-летних парней по льду переходили озеро. Не дойдя до берега несколько метров, один из них провалился под лед. Второй парень хотел ему помочь и также упал в воду. Он пытался удержать товарища, который не умел плавать, однако через некоторое время последний ушел под воду и не вынырнул, - рассказали подробности в СК.

На крик прибежали взрослые, они достали одного парня.

Спасатели нашли и извлекли из воды второго, врачи более часа пытались его реанимировать, но их усилия не увенчались успехом, парень умер.

В Следственном комитете призвали родителей поговорить с детьми об опасности выхода на замерзшие водоемы. Там обратили внимание на то, что зимний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни.

Безопасен для человека лед толщиной не менее семи сантиметров (у него обычно зеленый или синий оттенок). Непрочный лед в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, вблизи деревьев, кустов.

Особенно опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

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