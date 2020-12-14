«Она очень сильная». Тихановская рассказала, кто может стать новым президентом Беларуси

Тихановская рассказала, кто может стать новым президентом Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Светлана Тихановская в интервью популярному американскому ежеденельнику The New Yorker назвала возможного будущего президента Беларуси. Это Мария Колесникова, представитель штаба бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико, а потом - объединенного штаба Тихановской.

Напомним, Колесникова - единственная из женской команды, кто отказался выехать из Беларуси, несмотря на угрозы и принудительные меры: она даже порвала свой паспорт на границе, а сейчас уже долгое время находится за решеткой >

Тихановская рассказала, что, как и с мужем Сергеем, связь с Колесниковой поддерживает только через адвоката:

- Мария очень сильная. Может, она наш будущий президент, - полагает Светлана.

А что касается ее самой, то фраза «я просто слабая женщина» уже исчезла из ее заявлений. Избавиться от этого выражения ее призвали несколько европейских политиков, в том числе экс-президент Литвы Даля Грибаускайте:

- Даже если вы чувствуете себя слабой, не говорите этого. Вы должны сесть за стол с лидерами с уверенностью, что вы тоже лидер, что вы знаете, о чем говорите, - процитировала Тихановская совет, который дала ей Грибаускайте. Также она сказала, что не стоит преуменьшать те навыки, которые Светлана получила за время президентской гонки и послевыборный период.

Светлана рассказала, как она сама себя идентифицирует в политическом плане:

- Я решила не называть себя избранным президентом, потому что чувствую, что у меня нет на это морального права. Вся документация о выборах была уничтожена, так что я больше не могу получить доказательств.

Поэтому Тихановская стала называть себя «лидером демократической Беларуси».

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