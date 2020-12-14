Лукашенко назвал условие для выпуска в Беларуси собственной вакцины от COVID-19

Лукашенко рассказал, когда в Беларуси начнут производить собственную вакцину от коронавируса. Фото: pixabay

В Беларуси может появиться собственная вакцина от коронавируса. Об этом заявил Александр Лукашенко 14 декабря на встрече с коллективом 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко, сообщили в его пресс-службе.

По его словам, в настоящее время изучаются три основных варианта борьбы с распространением COVID-19. В частности, это закупка российской вакцины, налаживание в Беларуси производства вакцин из российского штамма и создание собственной. Он также назвал условие для этого.

- Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что Россия готова предоставить нашей стране все необходимое, чтобы начать здесь выпуск вакцины.

Лукашенко считает, что она будет нужна, поскольку коронавирус останется с нами навсегда.

- Если мы научимся производить сами, получим опыт, значит, у нас будут хорошие специалисты, ученые, хорошие медики, и здравоохранение таким образом будет развиваться, - сказал он.

Предложения по выпуску собственной вакцины Лукашенко представили специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук.

Обсудить эти три варианта борьбы с распространением COVID-19 с заинтересованными сторонами он планирует 17 декабря.

Лукашенко также высказался о больных коронавирусом, заявив, что их не стоит держать в больнице долго, а лучше отправить на лечение домой, поскольку там, по его словам, человек быстрее выздоравливает.

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