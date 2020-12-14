«Потеплеет до +5»: какой будет новая рабочая неделя в Беларуси

То подморозит, то растает - такая будет погода на неделе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С ночи вторника, 15 декабря, погоду в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт. Поэтому во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки - мокрый снег и дождь. Но уже днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Будет облачно, с туманом, с неустойчивым ветром и гололедом.

Примерно такой же можно ожидать погоду на протяжении всей рабочей недели: то дождь, то снег, то подморозит, то растает. И да, гололед будет сохраняться. Температура воздуха будет то опускаться ниже ноля, то подыматься на положительные значения.

Во вторник и среду, 15 - 16 декабря, ночами по стране ожидается от 0 до 7 мороза, в дневное время - от минус 3 до плюс 3, прогнозирует Белгидромет.

С 17 декабря, четверг, потеплеет чуть больше - до плюс 5 градусов днем по юго-востоку страны. В восточных регионах и в Минске будет прохладнее - в среднем около ноля градусов. Предварительно, неустойчивая погода с периодическими осадками сохранится и в выходные.