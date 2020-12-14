Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 декабря 2020 года: 10 умерших за сутки

За сутки в Беларуси умерли 10 пациентов с коронавирусом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило 14 декабря официальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране. По сравнению с предыдущими днями, когда цифра доходила почти до 2 тыс. случаев в сутки, сейчас заметен спад. По официальным данным на 14 декабря, в Беларуси зарегистрированы 1 тыс. 853 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 321 пациент.

При этом число умерших с коронавирусом рекордное - 10 человек в сутки. В целом за все время эта цифра - 1 тыс. 273 пациента, опять же по официальным данным.

- Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 162 тыс. 148 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 139 тыс. 785 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус, - добавили в Минздраве. - За минувшие сутки выполнено 16 тыс. 103 теста. Всего в стране проведено 3 млн. 625 тыс. 620 тестов.

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