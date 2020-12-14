В МВД назвали количество задержанных во время акций протеста в Беларуси 13 декабря

Последний месяц белорусы устраивают районные марши Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси во время акций протеста 13 декабря сотрудники милиции задержали более двух сотен человек. Такую статистику обнародовали в МВД 14 декабря.

- Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 271 человек, - сообщили в пресс-службе министерства.

Там заявили также, что наибольшее количество задержаний провели в Минске, а всего в протестах участвовало около тысячи человек по всей Беларуси.

- В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали, - заявили в МВД.

В милиции прокомментировали информацию некоторых интернет-ресурсов о том, что был задержан подросток рядом с проспектом Газеты "Правда", а также о наезде на перебегавшего дорогу по ул. Голубева человека. В МВД утверждают, что эти данные не нашли подтверждения.

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Пятый месяц подряд белорусы, не согласные с действиями властей, выходят на марши протеста. Недавно марши сменили формат: они стали районными. Сторонники власти тоже устраивают акции, но куда менее многочисленные (подробности).

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А заодно проверили, какое наказание давали по той же статье до протестов (подробности).