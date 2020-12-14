Гугл сломался: 14 декабря не работали YouTube, Google Docs, Gmail

14 декабря не работали YouTube, Google Docs, Gmail. Фото: скриншот

Днем 14 декабря во многих странах США и Европы, в том числе в Беларуси, у пользователей возникли проблемы с доступом к сервисам Google. Сообщается о том, что работают с перебоями платформы YouTube, Google Docs, почтовый сервис Gmail и сам сайт Google.com.

Пока о причинах глобального сбоя ничего не сообщается, о сроках восстановления работы сервисов - тоже. Ошибки выдает даже Play Store для гаджетов, работающих на Android.

В то же время, при загрузке сайтов в режиме инкогнито сервисы работают, сообщают пользователи.

UPD: по данным на 15.30, сервисы начинают функционировать корректно. В частности, на сайте YouTube вместо картинки с обезьянкой с молотком и подписью по-английски «Что-то пошло не так» уже загружаются видеоролики. Таким образом, на устранение неполадок у специалистов Гугла ушел примерно час.