Марш пенсионеров в Минске 14 декабря: силовики задержали участников акции

Пенсионеры собрались на традиционный марш протеста в Минске. Фото: скриншот видео «Еврорадио»

Пенсионеры собрались в центре Минска 14 декабря на традиционный марш протеста, силовики устроили задержания.

Марш должен был стартовать в 14 часов от Красного костела на площади Независимости. Силовики окружили собравшихся там и начали задерживать. Пенсионеров отводили в бусы. Вскоре на площади остались лишь сотрудники милиции. Количество задержанных пока неизвестно.

С 14.40 на вход и выход был закрыт вестибюль 2 станции Площадь Ленина. Также было ограничено движение наземного транспорта в этом районе. Как сообщает «Наша Нива», маршрутки и автобусы объезжали площадь. После задержаний в Минском метрополитене объявили, что метро открыли.

По сообщениям очевидцев, из задержанных отпустили только Нину Багинскую и Яна Гриба – постоянных и самых известных участников акций протеста.

Добавим, что марши пенсионеров в Минске проводятся каждый понедельник с октября. Обычно участники акции идут до площади Якуба Коласа. Люди не согласны с результатами выборов, а также выступают против насилия со стороны силовиков в отношении мирных протестующих.

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