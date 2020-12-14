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Диетолог назвала самые опасные блюда на новогоднем столе

Врач посоветовала не оставлять их на долгое время без холодильника
Надежда Белянская
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Диеотолог назвала самые опасные для здоровья блюда на праздничном столе. Фото: pixabay

Диеотолог назвала самые опасные для здоровья блюда на праздничном столе. Фото: pixabay

Самые опасные для здоровья блюда на новогоднем столе – это салаты, в составе которых есть майонез, а также морепродукты, яйца и мясо. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Доктор предостерегла любителей такой еды: ее нельзя оставлять на долгое время вне холодильника.

– Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде, – уточнила диетолог, ее цитирует издание «Вечерняя Москва». По ее словам, уже на следующий день такой салат даже без майонеза употреблять опасно для здоровья.

Она посоветовала предварительно подготовить ингредиенты для салата, а также хранить их отдельно друг от друга. Смешивать и резать их лучше сразу перед употреблением.

Если же салат заправлен, то его надо есть немедленно.

По словам специалиста, наиболее тяжелое отравление организма обычно вызывают рыба и морепродукты, яйца, мясо, а также колбаса. Она объяснила, что микробы появляются именно в теплой и влажной среде (а в любимых многими салатах она именно такая).

– Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность, – добавила диетолог. Саламатина предложила альтернативу этому продукту: заправить салат можно уксусом или лимонным соком, поскольку они будут действовать как консервант.

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