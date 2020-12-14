Стоимость билетов на поезда и электрички в Беларуси вырастет в декабре

Цены поднимут для поддержания окупаемости пассажирских перевозок. Фото: pixabay

Проезд на железнодорожном транспорте в Беларуси подорожает в декабре. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Предыдущее повышение стоимости билетов было год назад.

Также в МАРТ рассказали, что с этого месяца увеличат тарифы на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов – это оформление билетов и бронирование мест в кассах.

Пассажирам электричек на городских линиях придется платить за проезд на пять копеек больше, на региональных и межрегиональных линиях повышение тарифов составит в среднем пять процентов от действующих. На столько же вырастет и стоимость перевозки багажа.

К примеру, на поездах городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Фаниполь цена билетов увеличится на пять копеек, по направлению Минск-Пассажирский-Руденск при проезде через Михановичи – тоже на пять копеек.

Пассажирам поездов региональных линий экономкласса, курсирующих по направлению Минск-Пассажирский-Пуховичи, придется платить на семь копеек больше, а по направлению Минск-Пассажирский-Койданово – на пять копеек больше, Минск-Пассажирский-Беларусь – на три копейки.

Что касается региональных линий бизнес-класса, то по направлению Минск-Пассажирский-Молодечно стоимость проезда вырастет на 27 копеек, Минск-Пассажирский-Орша – на 41 копейку.

В министерстве отметили, что тарифы повысят для поддержания уровня окупаемости пассажирских перевозок.

– В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок: не достигает 15%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется, – пояснили в МАРТ.

Постановление министерства о повышении стоимости проезда вступит в силу спустя пять дней после его официального опубликования.

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